24.9.2019 – Zadnje poročilo o trgovini z agroživilskimi proizvodi kaže, da sta se tako izvoz kot uvoz EU v sektorju julija 2019 v primerjavi z mesecem leto poprej povečala. Vrednost izvoza agroživilskih proizvodov je julija 2019 dosegla 13,07 milijarde evrov, kar je 12,6 % več kot julija 2018. Uvoz je znašal 9,92 milijarde evrov, s čimer je EU julija 2019 zabeležila trgovinski presežek v višini 3,15 milijarde evrov. V opazovanem obdobju med julijem 2019 in julijem 2018 se je najbolj povečala mesečna vrednost izvoza na trge v Združenih državah, Kitajskem in Japonskem. Povečanje izvoza je prineslo največ koristi kategorijam svinjine, žganih pijač in likerjev, mleka v prahu in vina. Vrednost uvoza pa je najbolj narasla za tropsko sadje, grobozrnata žita in rastlinska olja.Več: tukaj

Vir: EC Press