Poslovne prakse podjetja TikTok

28.5.2021 – Evropska komisija in mreža nacionalnih organov za varstvo potrošnikov sta danes začela uradni dialog s podjetjem TikTok, da bi pregledali njegove poslovne prakse in politiko. Povod za to je bilo opozorilo Evropske potrošniške organizacije (BEUC) v začetku letošnjega leta o kršitvah pravic potrošnikov v EU s strani tega podjetja. Področja, ki vzbujajo posebno skrb, vključujejo prikrito trženje, agresivne oglaševalske tehnike, ki naslavljajo otroke, in nekatere pogodbene pogoje podjetja, ki so potencialno zavajajoča in nejasna za potrošnike. Več: tukaj

Vir: EC Press