Posojila za ohranjanje narave

Evropska komisija in Evropska investicijska banka (EIB) sta 11. aprila 2017 napovedali prva posojila iz finančnega mehanizma za naravni kapital (Natural Capital Financing Facility – NCFF). Gre za partnerstvo, ki s prilagojenimi posojili in ob jamstvu EU podpira projekte za ohranjanje narave in prilagajanje podnebnim spremembam. Danes odobrena posojila v skupni vrednosti 6 milijonov evrov bodo omogočila podporo več kot 30 podjetjem v Evropi, ki se ukvarjajo z obnavljanjem in varovanjem narave. Območja, kjer bodo izvajali projekte, so Zahodna Iberija na Portugalskem, Velebit na Hrvaškem, osrednji Apenini v Italiji, Južni Karpati in delta Donave v Romuniji, Rodopi v Bolgariji, delta reke Odre v Nemčiji in na Poljskem ter Laponska na Švedskem. Sredstva bodo ustvarila več sto novih delovnih mest, projekti pa so skladni z akcijskim načrtom za izboljšanje izvajanja direktiv o pticah in habitatih EU, ki ga bo v kratkem predstavila Evropska komisija.Več: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-950_en.htm Vir : EC Press