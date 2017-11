Posredovanje za uveljavitev arbitražnega sporazuma

27.11.2017-Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je potrdil, da v komisiji resno mislijo s posredovanjem za zagotovitev izvajanja arbitražne odločbe o meji med Slovenijo in Hrvaško, je povedal premier Miro Cerar po vrhu vzhodnega partnerstva. Premier je pojasnil, da sta se ob robu zasedanj pogovarjala hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem in ugotovila, da je na strokovni ravni potrebnih še več naporov za pripravo ustrezne podlage za srečanje, na katerem bi se pogovarjali o izvajanju arbitražne odločbe. “Veseli me tudi to, da je gospod Juncker pristopil do naju, in dejal, da v komisiji resno mislijo s posredovanjem, ki naj bi ga komisija v duhu zaveze, ki jo je dala, ponudila,” je povedal Cerar. Frans Timmermans posrednik med Slovenijo in Hrvaško

DZ je sprejel paket zakonskih predlogov za implementacijo arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško. Obenem je premier Miro Cerar pozdravil odločitev predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja, da zadolži prvega podpredsednika Fransa Timmermansa, da posreduje za zagotovitev izvajanja arbitražne odločbe o meji med Slovenijo in Hrvaško. Cerar je tudi dejal, da še vedno obstaja možnost za srečanje s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem v Zagrebu, vendar do zdaj še ni prejel nobenih zagotovil, da bi Hrvaška spremenila odklonilno stališče do arbitraže. Več:tukaj

Vir: Delo