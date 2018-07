Požari v EU

24.7.2018 – Grčija, Švedska in Latvija so zaradi uničujočih požarov zaprosile za pomoč prek mehanizma EU na področju civilne zaščite. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je izrazil sožalje z žrtvami požarov v Grčiji ter državi obljubil podporo EU. Ciper, Španija in Bolgarija so Grčiji že ponudile letala za gašenje, gasilce, medicinsko osebje in vozila. EU še naprej koordinira dostavo pomoči in opreme Švedski, satelitski sistem EU Copernicus pa je začel slikati prizadeta območja v Latviji. Komisija bo ostala v stiku s sodelujočimi državami mehanizma EU na področju civilne zaščite, da bi se zagotovila vsa potrebna podpora. Komisija je predlagala izboljšanje odzivnosti EU prek civilne zaščite s sistemom rescEU, da bi bile države EU bolje pripravljene na naravne nesreče. RescEU je osrednji del programa Junckerjeve Komisije za Evropo, ki varuje. Več: tukaj

Vir: EC Press