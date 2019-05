Pozitivni učinki programa Erasmus in Erasmus+

20.5.2019 – Po zaslugi programa Erasmus+ so študenti in študentke uspešnejši v zasebnem in poklicnem življenju, univerze pa inovativnejše, ugotavljata novi neodvisni študiji, ki ju je danes objavila Evropska komisija. Program Erasmus+ pomaga mladim do želene poklicne poti in hitrejše zaposlitve. Več kot 70 % nekdanjih študentk in študentov Erasmus+ navaja, da po vrnitvi iz tujine bolje vedo, kakšne poklicne poti si želijo. 80 % se jih zaposli v treh mesecih po zaključku študija, 73 % pa jim izkušnja v tujini pomaga do prve zaposlitve. Program tudi krepi občutek pripadnosti v Evropi. Več kot 90 % študentk in študentov Erasmus+ izboljša sposobnost dela in sodelovanja z ljudmi različnih kultur ter ima občutek evropske identitete. Študenti in študentke Erasmus+ iz vzhodne Evrope se od vseh najbolj identificirajo z EU. Prav tako Erasmus+ podpira digitalno preobrazbo in socialno vključenost. Po zaslugi programa je večina sodelujočih univerz bolje pripravljenih na digitalno preobrazbo, kar krepi mednarodno sodelovanje in inovacijsko zmogljivo.Ugotovitve še kažejo, da so nekdanji udeleženci programa Erasmus+ bolj zadovoljni s svojo zaposlitvijo od tistih, ki niso bili v tujini. Večkrat tudi uberejo mednarodne poklicne poti in delajo v tujini. Program študentske izmenjave pa krepi tudi podjetnost. V okviru programa Erasmus+ je med letoma 2014 in 2018 v tujino na študij, usposabljanje ali poučevanje odšlo več kot 2 milijona študentk in študentov ter zaposlenih v visokošolskem izobraževanju. V istem obdobju je finančna sredstva EU prejelo skoraj 1.000 strateških partnerstev Erasmus+ med visokošolskimi zavodi in 93 koalicij znanja med univerzami in podjetji. Več: tukaj

Vir: EC Press