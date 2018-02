23.2.2018 – Evropski uniji zmanjkuje besed, da bi opisali grozo, ki jo doživljajo ljudje iz vzhodne Ghoute. Na stotine civilistov, žensk in otrok je bilo namerno ubitih. To so nedolžne žrtve te vojne. Neoviran humanitarni dostop in zaščita civilistov sta moralna dolžnost in nujnost. Odgovornost vseh je preprečiti nadaljnjo izgubo življenj in ustaviti nasilje. Spopad se mora takoj ustaviti in mednarodna skupnost bi se morala združiti, da prepreči še več trpljenja. Več: tukaj

Vir: Svet EU