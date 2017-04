Pravni postopki Komisije proti Madžarski

25.4.2017 – Evropska komisija se je po razpravi z 12. aprila 2017 o pravnih vprašanjih in vprašanjih temeljnih vrednot na Madžarskem danes odločila sprejeti dva ukrepa: Na podlagi poglobljene pravne ocene madžarskega zakona o visokem šolstvu s 4. aprila 2017 je ugotovila, da zakon ni v skladu s temeljnimi svoboščinami notranjega trga, zlasti s prostim pretokom storitev in svobodo ustanavljanja, pa tudi s pravico do akademske svobode, pravico do izobraževanja in svobodo gospodarske pobude, kakor je zapisana v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, ter s pravnimi obveznostmi EU po mednarodnem trgovinskem pravu. Zato bo sprožila postopek za ugotavljanje kršitev in madžarski vladi poslala uradni opomin. Madžarski organi se morajo v enem mesecu odzvati na pravne pomisleke Komisije. Komisija bo nadaljevala dialog z madžarskimi organi o drugih odprtih primerih kršitve prava EU, vključno s področjem azila, ter pozorno spremljala razvoj v zvezi s predlogom zakona o registraciji nevladnih organizacij, ki je ravno tako vzbudil pomisleke. Razen tega bo Komisija danes objavila odziv na napačne trditve v nacionalnem posvetovanju “Ustavimo Bruselj”, ki ga je madžarska vlada začela aprila letos. Komisija meni, da posvetovanje temelji na več napačnih ali zelo zavajajočih navedbah in trditvah in bo zato na podlagi golih dejstev predstavila resnične informacije. Odziv Komisije bo predstavil prvi podpredsednik Komisije Frans Timmermans na zasedanju Evropskega parlamenta danes popoldne. Kolegij komisarjev se je 12. aprila odločil uporabiti vsa razpoložljiva sredstva za ohranitev skupnih vrednot EU, hkrati pa začeti obsežen politični dialog z madžarskimi organi, drugimi državami članicami in Evropskim parlamentom. Prva priložnost za javni dialog bo na današnjem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, ki se ga bosta udeležila tudi prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans in madžarski predsednik vlade Viktor Orban. Zasedanje z začetkom ob 15.00 lahko gledate v živo na EBs. Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-1116_en.htm

Vir : EC Press