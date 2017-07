Predlog nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov

5.7.2017-Evropska komisija je danes predlagala uvedbo nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov furanilfentanil v vsej Evropski uniji. Iz poročila o oceni tveganja, ki jo je pripravil Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, izhaja, da je furanilfentanil močan sintetični opioid, ki lahko resno škoduje zdravju. Prek spleta je furanilfentanil v majhnih količinah in v količinah za prodajo na debelo možno kupiti kot „kemikalijo za uporabo v raziskavah“, ponavadi v obliki praška ali kot nosno pršilo, pripravljeno za uporabo. Doslej je bil furanilfentanil odkrit v 16 državah članicah. Z njim je povezanih 23 smrtnih primerov v petih državah članicah in 11 akutnih zastrupitev brez smrtnega izida.Porast novih psihoaktivnih snovi ostaja velik izziv na področju javnega zdravja v Evropi. Gre za hitro se razvijajočo in izjemno nevarno grožnjo, ki lahko povzroči veliko škodo in celo smrt. Odziv nanjo mora biti temu primerno hiter in učinkovit. O predlogu Komisije in morebitnem sprejemu tega ukrepa morajo zdaj razpravljati in odločiti države članice ter evropski poslanci. Več :tukaj

Vir: EC Press