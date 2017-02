Predlog sprememb v postopku komitologije

Evropska komisija je 14.2. 2017, na zasedanju v Strasbourgu, sprejela predlog sprememb uredbe o postopku v odboru (t.i. komitologija), s katero želi v proces izvajanja zakonodaje Evropske unije vnesti več preglednosti in odgovornosti. Kolegij komisarjev je orientacijsko razpravo o tej temi opravil 1. februarja, spremembe pa je napovedal že predsednik komisije Jean-Claude Juncker v svojem govoru o stanju v EU septembra 2016. Postopek v odboru pri veliki večini odločitev dobro deluje. Vendar pa v zadnjih letih državam članicam v več odmevnih in občutljivih primerih ni uspelo zbrati potrebne večine niti za nekatere osnutke pravnih aktov niti proti njim – prišlo je do scenarija “brez mnenja”. V teh primerih je Komisija odgovorna za sprejetje končne odločitve, pri čemer se ne more opreti na jasno politično podporo držav članic. V letih 2015 in 2016 je bila Komisija pravno zavezana sprejeti 17 pravnih aktov, ki so se nanašali na odobritev občutljivih proizvodov in snovi, kot so glifosat ali gensko spremenjeni organizmi (GSO), medtem ko države članice niso mogle sprejeti stališča niti za te odločitve niti proti njim.Več : http://europa.eu/rapid/latest-press-releases.htm Source: EC Press