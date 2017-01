Predsedniške volitve v Avstriji

Norbert Hofer je izgubil na predsedniških volitvah v tekmi z nekdanjim vodjem Zelenih, Alexanderom Van der Bellenom. V središču Van Bellenove kampanje je bil junijski referendum o Brexitu.”Od začetka sem se boril in trudil za pro-evropsko Avstrijo,” je dejal Van der Bellen.

Hofer, ki je proti imigrantski politiki in islamizaciji, je želel postati prvi izvoljeni skrajni desničar, kot vodja države, od druge svetovne vojne naprej,a je priznal poraz kmalu po zaprtju volišč.

Napoved rezultata, ki je vključevala štetje 99 odstotkov oddanih glasovnic na voliščih, je pokazala, da je Van der Bellen dobil 53,3 odstotka, Hofer pa 46,7 odstotka s toleranco 0,4 odstotne točke.

Čeprav je funkcija predsednika v Avstriji v veliki meri protokolarna, so bile volitve preizkus populističnega razpoloženja v Evropi, pred volitvami v Franciji, Nemčiji in na Nizozemskem, prihodnje leto.

Vir : Reuters