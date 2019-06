27.5.2019 -Volilna udeležba se je povečala, in po neuradnih in začasnih rezultatih niha med 45 in 50% po vsej celini, Slovenija 28,32, predzadnja. Desno sredinske in levo sredinske so izgubili sedeže, evroskeptične stranke pa so v Italiji, na Švedskem, Madžarskem in Poljskem napredovale. Prav tako so v številu sedežev napredovale zelene stranke in liberalci.

