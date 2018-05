Prepoved uporabe treh čebeljih strupov na prostem

27.4.2018 – Države članice EU so danes podprle predlog Evropske komisije za nadaljnjo omejitev uporabe treh neonikotinoidov, tj. imidakloprida, klotianidina in tiametoksama. Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je v znanstvenem pregledu ugotovila, da njihova uporaba na prostem škoduje čebelam. Zaščita čebel je za Komisijo pomembna, saj je povezana z biotsko raznovrstnostjo, proizvodnjo hrane in skrbjo za okolje. Danes dogovorjene omejitve presegajo ukrepe, ki veljajo od leta 2013. Vsakršna uporaba navedenih teh aktivnih snovi na prostem bo prepovedana, zadevni neonikotinoidi pa bodo dovoljeni samo v trajnih rastlinjakih, kjer stik s čebelami ni pričakovan. Komisija bo uredbo sprejela v naslednjih tednih, uporabljati pa se bo začela do konca leta. Več: tukaj