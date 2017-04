Preverjanje dokumentov na zunanjih mejah EU

Od 7. aprila 2017 se na zunanjih schengenskih mejah poleg preverjanja državljanov tretjih držav izvaja tudi sistematično preverjanje državljanov EU. Evropska komisija je po napadih v Parizu novembra 2015 in naraščajočih grožnjah tujih borcev predlagala spremembo Zakonika o schengenskih mejah, da bi okrepila upravljanje zunanjih meja EU. V skladu z novimi pravili, ki so jih države EU potrdile 7. marca, morajo države članice zdaj sistematično pregledovati tudi državljane EU ob prečkanju meje na podlagi ustreznih podatkovnih baz. Revizija zakonika zagotavlja dobro ravnotežje med trenutnimi varnostnimi izzivi in izogibanjem nepotrebnim zastojem na mejnih prehodih. Ponovna uvedba sistematičnega nadzora na mejah in uvajanje evropske mejne in obalne straže potrjujeta zavezo EU za ohranjanje svobode gibanja znotraj schengenskega območja in zagotavljanje varnosti državljanov EU. Vec: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-910_en.htm

Vir : EC Press