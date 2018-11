Pričakovanja evropskih državljanov glede evropskih volitev maja 2019

26.11.2018 – Evropska komisija je objavila raziskavo Eurobarometer o pričakovanjih evropskih državljanov glede evropskih volitev maja 2019 in razlogih, ki bi jih spodbudili h glasovanju. Raziskava kaže tudi zaskrbljenost državljanov zaradi vmešavanja pred volitvami. Na vprašanje, kaj bi volivce bolj pritegnilo k udeležbi na evropskih volitvah, je 43 % anketirancev navedlo, da si želi več informacij o EU in njenem učinku na vsakdanje življenje, 31 % si jih pa želi, da bi bilo med kandidati več mladih. Na vprašanja o zaskrbljenosti pa jih je 61 % navedlo, da je z volitvami mogoče manipulirati s kibernetskimi napadi, 59 % jih je zaskrbljenih zaradi vmešavanja tujih akterjev in kriminalnih skupin, 67 % pa jih skrbi, da bi se lahko osebni podatki, ki ostanejo na spletu, uporabili za usmerjena politična sporočila. Vendar se anketiranci večinoma strinjajo (74–81 %), da bi se teh groženj lahko lotili z večjo preglednostjo družbenih medijev in jasnim navajanjem naročnikov spletnih oglasov, enakim dostopom do spletnih storitev za vse politične stranke, pravico do odgovora za kandidate ali politične stranke v družbenih medijih ter uvedbo spletnega predvolilnega molka, kot velja v tradicionalnih medijih. Komisija si dejavno prizadeva EU približati državljanom ter zagotoviti varne in poštene volitve. Za zaščito evropskih volitev je že uvedla več ukrepov, ki zadevajo varstvo podatkov, preglednost, kibernetsko varnost, sodelovanje med različnimi akterji ter sankcije v primeru kršenja pravil. V Sloveniji je 30 % volivcev navedlo, da bi se bili bolj pripravljeni udeležiti se volitev, če bi imeli več informacij o EU in njenem učinku na vsakdanje življenje, tretjino (33 %) pa bi k temu spodbudilo več mladih kandidatov. 46 % jih je zaskrbljenih zaradi možnosti manipulacije z volitvami, 48 % pa jih skrbi vmešavanje tujih akterjev in kriminalnih skupin. Na splošno so anketiranci v Sloveniji manj zaskrbljeni glede zlorabe interneta in spletnih družbenih omrežij, kot znaša povprečje EU. V zvezi z demokratičnostjo volitev pa je raziskava pokazala, da je 63 % vprašanih zelo zadovoljnih s svobodnimi in poštenimi volitvami (EU: 70 %), 70 % s svobodo govora (EU: 69 %), 57 % pa s spoštovanjem temeljnih pravic (EU: 65 %). Vlogo civilne družbe za spodbujanje in zaščito demokracije in skupnih vrednost kot zelo pomembno prepoznava 35 % vprašanih (EU: 32 %). Danes se je začel tudi dvodnevni letni kolokvij o temeljnih pravicah za leto 2018, ki združuje politike, raziskovalce, novinarje, nevladne organizacije in aktiviste, da bi razpravljali o tem, kako narediti naše demokracije odpornejše in bolj vključujoče, kako podpirati civilno družbe ter kako bolje zaščititi svobodne in poštene volitve. Več: tukaj

Vir: EC Press