Poudarek na novih prioritetah 2014 -2020

Dne 7. marca 2017 je Svet sklenil, da prilagodi večletni finančni okvir EU (MFF) za obdobje 2014-2020, v skladu z novimi prednostnimi nalogami. Dogovorjene spremembe naj bi okrepile podporo EU za reševanje migracijske krize, povečale varnost, spodbudile rast in ustvarjanje delovnih mest. Spremenjeni večletni finančni okvir bo zagotovil okrepitev 6,o1 milijarde € za glavne prednostne naloge v letih 2017 do 2020. 2,55 milijarde € bodo na voljo za obravnavo migracij, okrepitev varnosti in okrepiti nadzor na zunanjih mejah. 1,39 € bo pripravljena za reševanje temeljnih vzrokov migracij, in 2,08 € bo pomagala spodbuditi rast in ustvariti delovna mesta s številnimi visoko učinkovitih programov, kot je pobuda za zaposlovanje mladih (+ 1,2 milijarde €), Obzorje 2020 (+ € 200 milijonov), in Erasmus + (100 milijonov + €). Več: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/07-eu-budget-mmf-2014-2020-greater-focus-new-priorities/

Vir: Svet Evropske unije Press