Priporočila EC za nedodeljevanje finančne podpore podjetjem, ki so povezana z davčnimi oazami

14.7.2020 – Evropska komisija je danes državam članicam priporočila, naj ne dodeljujejo finančne podpore podjetjem, ki so povezana z davčnimi oazami iz seznama jurisdikcij, ki z EU niso pripravljene sodelovati v davčne namene. Omejitve bi morale veljati tudi za podjetja, ki so bila obsojena za huda kazniva dejanja s področja finančnega kriminala, vključno s finančnimi goljufijami, korupcijo ter neplačevanjem davčnih obveznosti in obveznosti na področju socialne varnosti. Izbruh koronavirusa je na nacionalni ravni in na ravni EU terjal doslej največja prizadevanja za podpiranje gospodarstev držav članic in za omogočitev njihovega okrevanja. To vključuje znatno finančno podporo, da se podjetjem zagotovita likvidnost in kapital, ohranijo delovna mesta, zaščitijo dobavne verige ter omogočijo raziskave in razvoj. Več: tukaj

Vir: EC Press