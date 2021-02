Priprave na povečano grožnjo zaradi novih različic koronavirusa

17.2.2021 – Evropska unija se intenzivno pripravlja na povečano grožnjo zaradi novih različic koronavirusa. Takojšnje ukrepanje je pomembno, saj nove različice povečujejo izzive, povezane s širitvijo proizvodnje cepiv. Pripravi na to grožnjo bo namenjen HERA inkubator – novi evropski načrt za pripravljenost na obrambo proti biološkim grožnjam zaradi različic COVID-19. Omogočil bo sodelovanje raziskovalcev, biotehničnih podjetij, proizvajalcev in javnih organov v EU in po svetu. Uporabljal se bo tudi kot načrt za dolgoročno pripravljenost EU na izredne zdravstvene razmere. Komisija je danes predlagala vrsto takojšnjih ukrepov, katerih namen je omogočiti odkrivanje novih različic, zagotavljanje spodbude za razvoj novih in prilagojenih cepiv, pospešitev postopkov odobritve teh cepiv ter povečanje proizvodne zmogljivosti. Danes napovedani ukrepi bodo tesno povezani s svetovnim sodelovanjem v okviru Svetovne zdravstvene organizacije in svetovnimi pobudami na področju cepiv. Poleg tega bodo tudi temelj za ustanovitev evropskega organa za odzivanje na izredne zdravstvene razmere (HERA), ki naj bi bil vzpostavljen do konca letošnjega lega in bo med drugim zagotavljal globalni nadzor na tem področju. Več: tukaj