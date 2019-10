Pripravništva v EC

1.10.2019 – Danes je začelo petmesečno plačano pripravništvo na Evropski komisiji opravljati rekordnih 950 pripravnikov in pripravnic, kar je 300 več kot v preteklih terminih. Začetki programa pripravništva segajo v leto 1960, ko je institucija prvič gostila tri pripravnike. Danes pa je program po številu prijav in udeležencev največja pripravniška shema na svetu. Na zadnji razpis se je za 950 mest, ki so na voljo od 1. oktobra 2019 do 29. februarja 2020, prijavilo 8.682 kandidatov in kandidatk iz Evrope in ostalih delov sveta. Program je za vse udeležence enkratna priložnost, da se seznanijo z delom, projekti in politikami Komisije ter iz prve roke izvedo, kako deluje EU. Nekateri sedanji uradniki institucij EU so svojo kariero začeli prav s pripravništvom. Naslednji razpis za začetek pripravništva oktobra 2020 bo objavljen januarja 2020. Več: tukaj

Vir: EC Press