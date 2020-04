Proizvodnja medicinske opreme

31.3.2020 – Evropska komisija podjetja še naprej spodbuja k množičnemu povečanju proizvodnje bistvene medicinske opreme in sanitetnega materiala v EU. Komisija je tako danes objavila več smernic, ki bodo proizvajalcem pri tem v pomoč, saj med drugim pojasnjujejo veljavne pravne okvire EU ter proizvajalcem svetujejo, katere konkretne ukrepe naj sprejmejo, da bodo lahko dajali svoje proizvode na trg EU. Smernice zadevajo proizvodnjo osebne zaščitne opreme, proizvodnjo mil in razkužil za roke ter 3D-tiskanje opreme, potrebne za zajezitev izbruha koronavirusa. V izbruhu koronavirusa sta potrebna pomoč in sodelovanje proizvajalcev. Podjetja so že izkazala solidarnost in medsebojno delila praktične in tehnične nasvete, da bi lažje povečala proizvodnjo osebne zaščitne opreme in medicinskih potrebščin. Več: tukaj

Vir: EC Press