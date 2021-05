Razpis predlogov za prostovoljna dela

15.4.2021- Evropska komisija je danes objavila prvi razpis za zbiranje predlogov v okviru novega programa Evropska solidarnostna enota za obdobje 2021–2027. Gre za podporo mladim, ki želijo sodelovati v solidarnostnih aktivnostih na najrazličnejših področjih, od pomoči ljudem v stiski do prispevanja k zdravstvenim in okoljskim ukrepom, po vsej EU in zunaj nje. Letošnja prednostna naloga bo zdravje. Prostovoljci in prostovoljke bodo sodelovali pri projektih, ki obravnavajo zdravstvene izzive (med drugim posledice pandemije COVID-19) in okrevanje. S sredstvi v višini več kot 1 milijarde evrov za obdobje 2021–2027 novi program okoli 275.000 mladim ponuja priložnost, da s prostovoljskim delom ali lastnimi solidarnostnimi projekti pomagajo pri reševanju družbenih in humanitarnih izzivov. Za prvo leto so na voljo sredstva v višini več kot 138 milijonov evrov. Od naslednjega leta bo program mladim omogočal tudi prostovoljstvo v aktivnostih humanitarne pomoči po vsem svetu, s čimer prispeva k reševanju humanitarnih izzivov v varnih tretjih državah ter podpira ukrepe pomoči EU v njih. Več: tukaj

Vir: EC Press