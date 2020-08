Razpis za partnerstva

27.7.2020 – Evropska komisija danes objavlja razpis za prijavo interesa za tematska partnerstva za pilotne medregionalne inovacijske projekte, ki podpirajo odzivanje in okrevanje po koronavirusni pandemiji. Prek njega bi regije lahko izkoristile nove priložnosti, ki jih prinaša kriza, izboljšale svojo odpornost ter okrevanje najbolj prizadetih sektorjev, kot sta zdravje in turizem, oprle na zeleni in digitalni prehod. Razpis bo podprl medregionalna partnerstva na štirih tematskih področjih. Prvič, partnerstvo za razvoj zdravstvene vrednostne verige bo namenjeno razvoju medicinske opreme in naprav za odpravo koronavirusa na vseh ravneh vrednostne verige, tj. od zasnove do distribucije. Drugič, partnerstvo za varnost in upravljanje medicinskih odpadkov bo povezano s temo krožnega gospodarstva na področju zdravja. Tretje partnerstvo bo namenjeno projektom, ki spodbujajo trajnostni in digitalni turizem. Četrto partnerstvo se osredotoča na razvoj vodikovih tehnologij v ogljično intenzivnih regijah, na primer s pretvorbo obstoječih premogovnikov, talilnic in proizvodnih obratov. Razpis bo odprt šest tednov, tj. do 7. septembra 2020 (do 23.00 po bruseljskem času). Skupni proračun za razvoj štirih tematskih partnerstev je 400 000 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (do 100 000 evrov na partnerstvo). Več: tukaj

Vir: EC Press