Razprava o svobodi medijev v Sloveniji

25.3.2021 – Skupina Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, načel pravne države in državljanskih svoboščin bo nadaljevala razpravo o položaju medijev v Sloveniji. Delovna skupina, ki deluje v okviru odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, v državah članicah EU pozorno spremlja položaj glede spoštovanja vrednot EU, zlasti v kontekstu nujnih ukrepov v boju s pandemijo covida-19. Srečanje boste lahko spremljali v živo, v petek, 26. marca 2021, na tej povezavi. Omogočeno bo tolmačenje iz in v angleščino, francoščino, slovenščino, poljščino in grščino. Zaradi ukrepov, ki so v veljavi zaradi epidemije covida-19, novinarkam in novinarjem priporočamo spremljanje razprave na daljavo.

Razpored:

13.35 – 14.30 Prva razprava

· Barbara Štrukelj, odgovorna urednica Slovenske tiskovne agencije (STA)

· Igor Kadunc, generalni direktor RTV Slovenija

· Borut Rončevič, član nadzornega odbora RTV Slovenija in vodja strokovnega odbora za medijske projekte na ministrstvu za kulturo

· Nataša Pirc Musar, odvetnica, strokovnjakinja za medijsko pravo

· Igor Pirkovič, Združenje novinarjev in publicistov

14.30 – 15.15 Druga razprava

· Peter Svetina, varuh človekovih pravic

· Mirjam Kline, vrhovna državna tožilka

15.15 – 16.30 Tretja razprava

· Janez Janša, predsednik Vlade Republike Slovenije

· Vasko Simoniti, minister za kulturo

Vir: EP press