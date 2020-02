Razširjen seznam davčnih oaz

18.2.2020 – Finančni ministri EU so danes posodobili skupni evropski seznam nekooperativnih davčnih jurisdikcij. Na seznam so bile dodane štiri države oziroma ozemlja (Kajmanski otoki, Palau, Panama in Sejšeli), ki niso v roku izpolnili zahtevanih standardov. Poleg teh je na seznamu še osem jurisdikcij (Ameriška Samoa, Fidži, Guam, Samoa, Oman, Trinidad in Tobago, Vanuatu in Ameriški Deviški otoki), ki še vedno niso skladne s standardi. V nasprotju s tem pa je bila več kot polovica držav, ki so bile obravnavane leta 2019, umaknjena s seznama, saj zdaj izpolnjujejo vse standarde dobrega davčnega upravljanja. V okviru postopka uvrščanja na seznam EU se jurisdikcije ocenjujejo glede na tri glavna merila – davčno preglednost, pravično obdavčitev in dejansko gospodarsko dejavnost. Od tistih, ki ne izpolnjujejo katerega koli od teh meril, se zahteva zaveza za odpravo pomanjkljivosti v določenem roku. Komisija in države članice bodo pred naslednjo posodobitvijo seznama EU oktobra 2020 nadaljevale dialog z jurisdikcijami na seznamu in tistimi, ki morajo svoje zaveze še izpolniti. Hkrati bo spremljala tudi preverjene države, da se pri njih zagotovi dobro davčno upravljanje v praksi. Uvrstitev na seznam EU je dinamičen proces, ki se bo v prihodnjih letih še naprej razvijal in sledil mednarodnemu razvoju. Več:tukaj

Vir: EC Press