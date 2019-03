Razsodba sodišča o primeru Karadžić

25.3.2019 – 20. marca sta Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo (ICTY) in IRMCT objavila končno sodbo v zadevi Karadžić, ki se nanaša na tragične dogodke, ki vključujejo vojne zločine, zločine proti človeštvu in genocid na območju nekdanje Jugoslavije. Radovan Karadžić je bil obsojen na doživljenjsko zaporno kazen. Razsodba je zvišala 40 letno zaporno kazen, ki jo je določilo prejšnje sodišče na doživljenjsko ječo. Karadžić je bil spoznan za krivega za genocid v Srebrenici in druge zločine. Evropska unija v celoti spoštuje odločitve Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (ICTY) in IRMCT. Mednarodno kazensko pravosodje ne prispeva le k odpravi nekaznovanosti, ampak tudi k spodbujanju širšega zaupanja in sprave v Bosni in Hercegovini ter v regiji kot celoti. EU podpira tudi učinkovito in uspešno obravnavo drugih vojnih zločinov storjenih med vojno na Balakanu. Za spravo je potrebna poštena in dejanska ocena preteklosti. Več: tukaj

Vir: EEAS Press

Source: EEAS Press