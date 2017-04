Reforma kohezijske politike

Eden ključnih elementov reforme kohezijske politike za obdobje 2014–2020 je bila uvedba predpogojev, ki jih morajo države članice izpolniti, da prejmejo sredstva iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Evropska komisija v danes objavljenem poročilu ugotavlja, da ima ta dodatni korak veliko prednost, saj predpogoji močno spodbujajo države članice in regije k izvajanju reform, ki bi bile drugače odložene ali se morda ne bi izvedle. Posledično vplivajo na izboljšanje naložbenega okolja v Evropi. Predpogoji za uspešne naložbe (oziroma predhodne pogojenosti) zajemajo najrazličnejše sektorje, med drugim skladnost z zahtevami energetske učinkovitosti, inovacije, digitalno načrtovanje in reforme izobraževanja. Pripomogli so k okrepitvi institucionalne ureditve, uvedbi preglednih postopkov na področju javnih naročil ali od držav članic zahtevali izboljšanje in poenostavitev regulativnega in političnega okolja za mala podjetja. Več: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-781_sl.htm

Vir: EC Press