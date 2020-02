Rekordni uvoz v EU iz držav v razvoju

10.2.2020 – Sistem posebnih trgovinskih ugodnosti, ki ga Evropska unija zagotavlja državam v razvoju, je slednjim omogočil, da so v letu 2018 v EU izvozile za rekordnih 69 milijard evrov. To izhaja iz danes objavljenega poročila Evropske komisije o splošni shemi preferencialov, s katero se odpravljajo uvozne dajatve na izvoz iz držav v razvoju v EU. Trgovinske ugodnosti prispevajo k temu, da se lahko tisoči ljudi iztrgajo iz primeža revščine, zmanjšujejo se neenakosti in ustvarja gospodarska rast, je ob tem dejal podpredsednik Evropske komisije Josep Borrell. Evropski komisar za trgovino Phil Hogan je dodal, da EU po zaslugi trgovinskih ugodnosti iz najmanj razvitih držav uvaža dvakrat toliko kot preostali svet. Celotni obseg izvoza v EU iz 71 držav upravičenk splošne sheme preferencialov se je leta 2018 sicer povečal na skoraj 184 milijard evrov. Splošna shema preferencialov je glavni trgovinski instrument EU za podporo državam v razvoju. Sestavljajo jo tri različne ureditve, ki tem državam omogočajo privilegiran dostop do trga EU, pri čemer se stremi k zagotavljanju izpolnjevanja mednarodnih delovnih in okoljskih standardov. Današnje poročilo na primer kaže, da se zahvaljujoč splošni shemi preferencialov države, kot so Šrilanka, Mongolija in Bolivija, učinkoviteje borijo proti delu otrok. Vendar poročilo opozarja tudi na področja, na katerih so potrebne nadaljnje izboljšave za izpolnjevanje pogojev sheme, na primer glede svobode medijev, dostopa do pravnega varstva, pravicami manjšin in vprašanj smrtne kazni.Več: tukaj

Vir: EC Press