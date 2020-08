Ribolovne kvote

17.8.2020 – Evropska komisija je danes sprejela predlog za ribolovne možnosti za leto 2021 v Sredozemskem in Črnem morju. Komisija s predlagano ribolovno kvoto za nekatere vrste rib izpolnjuje politične zaveze iz malteške izjave MedFish4ever in izjave iz Sofije za spodbujanje trajnostnega upravljanja staležev rib v teh morjih.V Sredozemskem morju se s predlogom izvaja večletni načrt upravljanja za pridnene staleže v zahodnem Sredozemlju, ki predvideva nadaljnje zmanjšanje ribolova napora na tem območju do 40 % v petih letih (2020–2024). Predlog vključuje tudi ukrepe za jegulje, rdeče korale, delfinke, majhne pelagične vrste in pridnene staleže v Jadranskem morju ter staleže dolgoostne rdeče kozice v Jonskem morju, Levantskem morju in Sicilski ožini.V Črnem morju Komisija predlaga omejitve ulova in kvote za romba in papalino. Za romba bo s predlogom prenesena kvota EU, ki bo določena v okviru revizije večletnega načrta. Za papalino Komisija predlaga ohranitev enake omejitve ulova kot v letu 2020. Predlog morajo sedaj potrditi države članice, uporabljati naj bi se začel 1. januarja 2021. Več: tukaj

Vir: EC Press