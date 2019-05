S15. majem cenejši klici v druge države EU

13.5.2019 – V sredo, 15. maja, se bodo začele uporabljati nove omejitve najvišjih cen za vse mednarodne klice in sporočila SMS znotraj EU. Po novem bo klic v drugo državo EU stal največ 19 centov na minuto (+ DDV), sporočilo SMS pa največ 6 centov (+ DDV). Telekomunikacijski operaterji v EU bodo morali uporabnike obvestiti o novih zgornjih cenah. Nova pravila se bodo od 15. maja uporabljala v vseh 28 državah EU, kmalu pa tudi na Norveškem, Islandiji in v Lihtenštajnu. Nova ureditev bo veljala zgolj za osebno rabo, za poslovne stranke pa ne, saj ima zanje več ponudnikov že vzpostavljene posebej ugodne ponudbe. Nova pravila za mednarodne klice odpravljajo velike razlike v cenah, ki so prej obstajale med državami članicami. V povprečju je bila standardna cena klica iz fiksnega ali mobilnega omrežja znotraj EU trikrat višja od standardne cene notranjega klica, standardna cena za sporočilo SMS znotraj EU pa več kot dvakrat višja od notranjega sporočila SMS. Nedavna raziskava Eurobarometer o mednarodnih klicih je pokazala, da so štirje od desetih anketirancev (42 %) navedli, da so v preteklem mesecu stopili v stik z osebo v drugi državi EU. 26 % jih je osebo v drugi državi EU poklicalo s stacionarnega ali mobilnega telefona ali ji poslalo sporočilo SMS. Več: tukaj

Vir: EC Press