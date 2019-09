Sadje, zelenjava in mleko za šolarje

2.9.2019 – Shema EU za sadje, zelenjavo in mleko v šolah se bo v sodelujočih državah EU nadaljevala tudi v novem šolskem letu. Cilj sheme je spodbujati zdravo in uravnoteženo prehrano z razdeljevanjem sadja, zelenjave in mlečnih izdelkov ter hkrati ponujati izobraževalne programe o kmetijstvu in dobri prehrani. V okviru tega programa je bila v šolskem letu 2017–2018 zagotovljena pomoč 20 milijonom otrok, tj. 20 % otrok v EU. Vsako šolsko leto je shemi namenjenih 250 milijonov evrov. V šolskem letu 2019/2020 bo 145 milijonov evrov dodeljenih sadju in zelenjavi, 105 milijonov evrov pa mleku in drugim mlečnim izdelkom. Za sodelovanje v delu sheme ali v celotni shemi so se odločile vse države članice EU, čeprav je sodelovanje v shemi prostovoljno. Evropska komisija je marca 2019 odobrila in sprejela nacionalne dodelitve za sodelujoče države EU za to šolsko leto. Države lahko pomoč EU dopolnijo tudi z nacionalnimi sredstvi. Same se lahko odločijo, kako izvajati shemo. To vključuje odločitev o vrsti izdelkov, ki jih otroci prejmejo, ali temi izobraževalnih ukrepov. Vendar pa mora izbor razdeljenih izdelkov temeljiti na zdravstvenih in okoljskih vidikih, sezonskosti, razpoložljivosti in raznolikosti. Evropska komisija ponuja tudi pedagoško gradivo za učitelje o hrani, okolju in podeželju. To gradivo zbirka pripravljenih virov za poučevanje in učenje z namenom ozaveščanja evropskih šolarjev in šolark o pomembnosti prehrane in kmetijstva v EU. Sloveniji je bilo za šolsko leto 2019/2020 dodeljenih 708.635 evrov za sadje in zelenjavo ter 362.276 evrov za mleko. Več: tukaj

Vir: EC Press