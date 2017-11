Selitev agencij v Pariz in Amsterdam

20.11.2017 – Ministri 27 držav članic EU so danes za nov sedež Evropskega bančnega organa (EBA) izbrali Pariz (Francija). O tem so odločali ob robu seje Sveta za splošne zadeve (člen 50) in v skladu s postopkom, ki so ga 22. junija 2017 potrdili voditelji držav ali vlad 27 držav članic EU. Evropski bančni organ (EBA) zagotavlja učinkovito in dosledno ureditev varnega in skrbnega poslovanja ter nadzora nad njim v evropskem bančnem sektorju. Med drugim ocenjuje tveganja in ranljivosti v bančnem sektorju EU z rednimi poročili o oceni tveganja in stresnimi testi po vsej Evropi.

Amsterdam (Nizozemska) je postal sedež Evropske agencije za zdravila. Evropska agencija za zdravila (EMA) je odgovorna za znanstveno vrednotenje, nadzor in spremljanje varnosti zdravil v EU. EMA je nepogrešljiv člen v delovanju enotnega trga z zdravili v EU.

Agenciji, ki imata trenutno sedež v Združenem kraljestvu, tj. Evropsko agencijo za zdravila (EMA) in Evropski bančni organ (EBA), je treba preseliti zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU.

Ozadje:

Za novi sedež Evropskega bančnega organa (EBA) je bilo prejetih 8 ponudb. Mesta, ki so do 1. avgusta 2017 ponudila sedež za EBA:

• Bruselj

• Dublin

• Frankfurt

• Luxembourg

• Pariz

• Praga

• Dunaj

• Varšava

Evropska agencija za zdravila (EMA) je odgovorna za znanstveno vrednotenje, nadzor in spremljanje varnosti zdravil v EU. EMA je nepogrešljiv člen v delovanju enotnega trga z zdravili v EU. Za novi sedež Evropske agencije za zdravila (EMA) je bilo prejetih 19 ponudb. Mesta, ki so do 1. avgusta 2017 ponudila sedež za agencijo EMA:

• Amsterdam

• Atene

• Barcelona

• Bonn

• Bratislava

• Bruselj

• Bukarešta

• København

• Dublin

• Helsinki

• Lille

• Malta

• Milano

• Porto

• Sofija

• Stockholm

• Dunaj

• Varšava

• Zagreb

Več : tukaj

Vir: Evropski svet