Škandal z jajci je izpostavil šibkosti kriznega komuniciranja

10.8.2017-Najnovejša grožnja zdravju , ki sledi epidemiji ptičje gripe konec lanskega leta, je pokazala šibke točke sistema komuniciranja med državami in Evropsko komisijo. Za EC se epizoda obravnava po postopku prevare in ne kot problem javnega zdravja.

Škandal z jajci, ki so okužena s škodljivim kemičnim fipronilom, vključuje sedem držav: Nizozemsko, Belgijao, Francijo, Nemčijo, Švedsko, Združeno kraljestvo in Švico. Svetovna zdravstvena organizacija meni, da je fipronil zmerno strupen in pravi, da lahko le zelo velike količine povzročijo poškodbe organov. Nizozemski in belgijski organi so odkrili vir insekticida pri dobavitelju čistilnih sredstev na Nizozemskem. Belgijski minister za kmetijstvo Denis Ducarme meni, da se nizozemski organi za varnost hrane niso pravočasno odzvali na grožnjo in so se naježili ob trditvi, ko je šef za varnost hrane Rob van Lint povedal, da je bil opozorjen že novembra, vendar se v tem času, po njegovem, to še ni bilo nevarno. Vendar ni povedal zakaj njegova agencija, v preteklem mesecu, ni sporočila grožnje Belgiji. Belgijski regulator varnosti hrane je bil deležen kritik po tem, ko so odgovorni priznali, da so se že zgodaj junija vedeli za kontaminacijo, a jo niso javno objavil zaradi tekoče sodne preiskave. “Varstvo potrošnikov je bolj pomembno,” je dejal Ducarme in dodal, da je pozval regulatorja, naj opiše, kateri ukrepi so bili sprejeti. Belgija je začela preiskavo junija, vendar do julija ni obvestila Evropske komisije. Nemčija, ki sprejela nizozemske pošiljke, je julija začela svojo preiskavo.Nizozemska je Švedsko opozorila na pošiljke, ki jih je poslala 4. avgusta in Švico poslala 6. avgusta. Nemčija je 5. avgusta opozorila, da je poslala jajca v Francijo in U.K.

O uničenju števila prizadetih živali še ni podatkov.

Viri: Politico, Reuters, EC