Sklepi Evropskega sveta in finančni dogovor 2020 -2027

21.7.2020 -Voditelji članic EU so peti dan pogajanj v Bruslju dosegli o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji covida-19, ki vključuje prihodnji sedemletni proračun Unije v vrednosti 1074 milijard evrov in sklad za okrevanje v vrednosti 750 milijard evrov.“Uspelo nam je,” pa je tvitnil premier Janez Janša. Po njegovih besedah bo Slovenija dobila skupno 10,5 milijarde evrov, od tega 6,6 milijarde nepovratnih sredstev.

Okrevanje gospodarstva EU

Evropska komisija je za odpravljanje gospodarske in socialne škode zaradi pandemije koronavirusa, zagon evropskega gospodarstva ter ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest predlagala obsežen načrt okrevanja za Evropo.

To okrevanje mora biti vzdržno, enakomerno in pravično za vse države članice. Zato je Komisija predlagala oblikovanje novega instrumenta za okrevanje, NextGenerationEU, ki je vreden 750 milijard evrov. Ta instrument bo vključen v okrepljen in prenovljen dolgoročni proračun EU, tako da bo v obdobju 2021–2027 v evropskem proračunu na voljo 1850 milijard evrov. Več informacij najdete tukaj.

Evropska komisija je sicer še

· predlagala 100 milijard evrov vredno pobudo SURE, ki bo financirala ohranjanje delovnih mest in tako podprla ljudi, ki jim grozi brezposelnost,

· državam članicam omogočila, da v celoti izkoristijo prožnost fiskalnih pravil EU,

· spremenila pravila o državni pomoči ter

· oblikovala naložbeno pobudo v odziv na koronavirus v višini 37 milijard evrov za zagotavljanje likvidnosti malim podjetjem in zdravstvenemu sektorju.

Cepiva in krepitev zdravstvenih zmogljivosti

Učinkovito in varno cepivo proti virusu je najboljši način, da se doseže trajna rešitev za pandemijo. Čas je bistvenega pomena. Evropska komisija je zato sprejela evropsko strategijo za pospeševanje razvoja, proizvodnje in uvajanja cepiv proti COVID-19; z njo želi zagotoviti proizvodnjo cepiv v EU in zadostne zaloge za njene države članice prek sporazumov za vnaprejšnji nakup s proizvajalci cepiv v okviru instrumenta za nujno pomoč.

Proračun instrumenta za nujno pomoč znaša 2,7 milijarde evrov, dopolnjuje pa ukrepe, ki se sprejemajo na nacionalni ravni ter v okviru drugih programov in instrumentov EU, npr. v okviru

· mehanizma Unije na področju civilne zaščite in rescEU (kjer lahko države članice EU zaprosijo za osebno zaščitno opremo, ventilatorje, zdravniške ekipe) ter

· postopkov skupnega javnega naročanja osebne zaščitne opreme, ventilatorjev in diagnostike, kjer lahko države članice skupaj dosežejo večjo kvaliteto in nižjo ceno izdelkov.

Več informacij o ukrepih Komisije na področju javnega zdravja je na voljo tukaj.

Evropska solidarnost

Države, regije in mesta po vsej EU v krizi ob izbruhu koronavirusa pomagajo svojim sosedom in vsem tistim, ki najbolj potrebujejo pomoč: z donacijami varovalne opreme (npr. mask in zaščitnih oblek), zdravljenjem pacientov iz ene države v bolnišnicah drugih držav članic in vračanjem državljanov EU domov iz vseh koncev sveta. To so najboljši primeri evropske solidarnosti.

Dezinformacije v zvezi s koronavirusom COVID-19

Pandemijo koronavirusa spremlja val številnih lažnih ali zavajajočih informacij, vključno s poskusi tujih akterjev, da bi vplivali na državljane in razprave v EU. Evropska komisija je v skupnem sporočilu z visokim predstavnikom EU za zunanjo in varnostno politiko analizirala, kako se na to odzvati kar najhitreje, obenem pa je predlagala tudi nekatere konkretne ukrepe.

Evropska komisija pomaga v boju proti dezinformacijam tudi tako, da tesno sodeluje s spletnimi platformami. Spodbuja jih, da poudarjajo verodostojne vire in vsebine ter odstranjujejo vsebine, ki se po preverjanju dejstev izkažejo za napačne ali zavajajoče, ter vsebine, ki bi lahko škodovale zdravju.

Kriza je pokazala, da imajo svobodni in neodvisni mediji bistveno vlogo, saj državljanom zagotavljajo zanesljive in preverjene informacije, kar prispeva k reševanju življenj. EU bo okrepila podporo neodvisnim medijem in novinarjem v EU in po svetu.Več o dezinformacijah v zvezi s koronavirusom COVID-19 je na voljo tukaj. Več o priotitetah : tukaj

Vir: Euporta, European Council press, EC