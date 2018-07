Skupna izjava EU in ZDA

25.7.2018 - Evropska unija in Združene države Amerike sta po obisku predsednika Evropske komisije Jeana-Clauda Junckerja pri ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu včeraj pripravili skupno izjavo:

“Danes smo se srečali v Washingtonu, da začnemo novo fazo odnosov med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo – fazo tesnega prijateljstva, močnih trgovinskih odnosov v korist obeh strani, boljšega sodelovanja za globalno varnost in blaginjo ter skupnega boja proti terorizmu. ZDA in EU povezujeta več kot 830 milijonov državljanov in skupaj ustvarita preko 50 % globalnega BDP-ja. S skupnimi močmi lahko ustvarimo boljši, varnejši in bogatejši planet. Že danes je trgovina med ZDA in EU vredna 1.000 milijard ameriških dolarjev, kar je največji gospodarski odnos na svetu. Trgovinski odnos želimo še okrepiti v korist vseh ameriških in evropskih državljanov. Zato smo se danes dogovorili, da si bomo v prvi vrsti prizadevali za ničelne tarifne stopnje, ničelne necarinske ovire in ničelne subvencije za industrijske izdelke z izjemo avtomobilov. Prav tako si bomo prizadevali zmanjšati ovire in povečati trgovino s storitvami, kemičnimi, farmacevtskimi in zdravstvenimi izdelki ter sojo.To bo odprlo trge za kmete in delavce, povečalo naložbe ter ustvarilo večjo blaginjo tako v ZDA kot EU. Prav tako bo trgovina postala bolj poštena in vzajemna. Drugič, dogovorili smo se okrepiti strateško sodelovanje na področju energetike. EU želi uvažati več utekočinjenega zemeljskega plina iz ZDA, da bo razpršila dobavo energije. Tretjič, dogovorili smo se o začetku tesnega dialoga o standardih, da bi olajšali trgovino, zmanjšali birokratske ovire in znižali stroške. Četrtič, dogovorili smo se združiti moči za boljšo zaščito ameriških in evropskih podjetij pred nepoštenimi globalnimi trgovinskimi praksami. V ta namen bomo tesno sodelovali s podobno mislečimi partnerji, da bi reformirali Svetovno trgovinsko organizacijo in poiskali rešitve za nepoštene trgovinske prakse, vključno s krajo intelektualne lastnine, prisiljenim prenosom tehnologije, industrijskimi subvencijami, izkrivljanji zaradi delovanja podjetij v državni lasti ter presežno zmogljivostjo. Odločili smo se, da takoj ustanovimo izvršno delovno skupino z najtesnejšimi svetovalci, ki bo izvajala ta skupni načrt. Skupina bo pripravila tudi kratkoročne ukrepe za pospešitev trgovinske menjave in ocenila obstoječe tarifne ukrepe. Pri tem ne bomo delovali v nasprotju z duhom tega dogovora, razen če katera od strani ne odstopi od pogajanj. Prav tako želimo rešiti vprašanja glede carin na jeklo in aluminij ter povračilnih ukrepov.” Več:tukaj

Vir: EC Press