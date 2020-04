Skupno odpravljanje restriktivnih ukrepov

17.4.2020 – Izredni ukrepi, ki so jih sprejele države članice in EU za obvladovanje izbruha koronavirusa, učinkujejo. Upočasnili so širjenje virusa in rešili na tisoče življenj. Vendar imajo ti ukrepi zelo negativne posledice za ljudi, družbo in gospodarstvo; zato v EU že razmišljajo o izhodnih strategijah. Po mnenju Evropske komisije je zato potrebna skupna odprava zajezitvenih ukrepov.Ta mora biti postopna, usklajena med državami članicami ter temeljiti na: 1. znatnem zmanjšanju in stabiliziranju širjenja bolezni v daljšem obdobju 2. zadostni zmogljivosti zdravstvenih sistemov, da obravnava bolnike 3. večjih zmogljivostmi testiranja za hitro odkrivanje in izoliranje okuženih · možnostih sledenja stikom za boljši nadzor nad širjenjem virusa Več: tukaj

Vir: EC Press

