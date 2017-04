Slovenska administracija pred sodišče EU

28.4.2017 – Evropska komisija se je včeraj odločila proti Sloveniji sprožiti postopek pred Sodiščem Evropske unije, ker ni zaprla in sanirala 28 nezakonitih odlagališč, ki pomenijo resno tveganje za zdravje ljudi in okolje. V skladu z direktivo o odlagališčih morajo države članice predelati in odstraniti odpadke na način, ki ne ogroža zdravja ljudi in okolja, ter prepovedati puščanje, odmetavanje ali nenadzorovano odstranjevanje odpadkov. Slovenija bi morala do 16. julija 2009 zapreti in sanirati občinska in industrijska odlagališča, ki ne izpolnjujejo standardov. Zaradi nezadostnega napredka pri reševanju tega vprašanja je Komisija aprila 2016 poslala dodatno obrazloženo mnenje, s katerim je organe pozvala, naj ustrezno uredijo 35 nenadzorovanih odlagališč, ki kljub neobratovanju še vedno predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in okolje. Določen napredek je sicer bil dosežen, vendar potrebni ukrepi za 28 odlagališč, tj. njihovo očiščenje in zaprtje, do marca 2017 še vedno niso bili dokončno izvedeni. V prizadevanju, da Slovenija pospeši postopek, je Komisija proti slovenskim organom sprožila postopek pred Sodiščem EU.

Evropska komisija je včeraj v aprilskem svežnju odločitev o kršitvah zakonodaje EU med drugim tudi pozvala Avstrijo, Belgijo, Nemčijo in Slovenijo, naj v nacionalno zakonodajo v celoti prenesejo predpise EU o jezikovnih zahtevah za strojevodje. Več : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1048_sl.htm

Vir : EC Press