8.4.2021 – Z 19. aprilom bo začela delovati nova večjezična digitalna platforma, ki bo državljanom po vsej EU omogočila sodelovanje na konferenci o prihodnosti Evrope. Državljani po vsej EU bodo tako imeli priložnost v vseh uradnih jezikih EU izraziti svoja stališča o vseh temah, za katere menijo, da so pomembne za prihodnost EU. To bo prvič na ravni EU, da bodo imeli državljani priložnost predstaviti svoje zamisli, komentirati zamisli drugih, ustvariti dogodke in sodelovati na njih. Platforma bo osrednja točka konference, kjer se bodo zbirali in izmenjali vsi prispevki konference, vključno z decentraliziranimi dogodki, okroglimi mizami evropskih državljanov in plenarnimi zasedanji konference. Več: tukaj

Vir: EC Press