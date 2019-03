19.3. – Evropska komisija je sprejela delovne programe za sofinanciranje skupnih projektov na področju obrambne industrije v obdobju 2019–2020 v vrednosti do 500 milijonov evrov. Objavila je tudi razpise za zbiranje predlogov za skupne raziskovalne projekte na področju obrambe v letu 2019 v vrednosti 25 milijonov evrov. Projekti, financirani prek predhodnih programov Evropskega obrambnega sklada, zajemajo ukrepe na zračnem, kopenskem, pomorskem, kibernetskem, vesoljskem in raziskovalnem področju. Komisija bo letos in naslednje leto objavila 21 razpisov v okviru pripravljalnega programa EDIDP. Za razvoj zmogljivosti za odkrivanje kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih groženj ali sistemov za zaščito pred droni bo na voljo 80 milijonov evrov. 182 milijonov evrov bo namenjenih kibernetskemu situacijskemu zavedanju in obrambi, zmogljivostim za spremljanje razmer v vesolju in zgodnje opozarjanje ter zmogljivostim za pomorski nadzor. Nadaljnjih 71 milijonov evrov bo na voljo za nadgradnjo in razvoj naslednje generacije kopenskih zmogljivosti za precizne napade, zmogljivosti za kopenske in zračne spopade ter prihodnje pomorske sisteme, 27 milijonov evrov pa za rešitve na področju umetne inteligence, virtualne resničnosti in kibernetskih tehnologij. Komisija predlaga tudi 100 milijonov evrov za razvoj projekta Eurodrone in 37 milijonov evrov za projekt ESSOR za razvoj interoperabilne in varne vojaške komunikacije. Komisija pa je že danes objavila razpise za zbiranje predlogov v okviru pripravljalnega projekta PADR v vrednosti 25 milijonov evrov za raziskave na področju prevlade elektromagnetnega spektra in prihodnjih prelomnih obrambnih tehnologij. Komisija je junija 2018 predlagala ustanovitev Evropskega obrambnega sklada v vrednosti 13 milijard evrov, da bi podprla razvoj inovativne in konkurenčne evropske obrambne industrije. Izvajanje pripravljalnih programov (EDIDP in PADR) utira pot Evropskemu obrambnemu skladu, ki bo v celoti operativen v naslednjem finančnem obdobju 2021–2027. Več: tukaj

Vir: EC Press