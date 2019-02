Spodrsljaj predsednika Evropskega parlamenta

13.2.2019 – Tri mesece pred evropskimi volitvami so predsednika evropskega parlamenta Antonia Tajanija pozvali k odstopu. Razlog tega neprijetnega dogodka je bil govor oz. poziv , ki ga je izrekel na proslavi 10. februarja. V Sloveniji se je zvrstilo več negativnih odzivov na izjave na oz. ob robu nedeljske slovesnosti v Bazovici pri Trstu ob italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb in eksodusa Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije. Slovesnosti se je udeležil tudi italijanski notranji minister Matteo Salvini. Predsednik Tajani je izjavil, da je tiste, ki zanikajo pojav fojb in eksodusa, premagala zgodovina in ob tem je dodal, da naj “…živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija”. Slovenija in Hrvaška sta ob takšni izjavi močno protestirali. Predsednik parlamenta Tajani se je že opravičil za izrečene izjave in se je sestal s slovenskimi in hrvaškimi člani evropskega parlamenta. V odprtem pismu je pojasnil svoja stališča.

“To popoldne sem se srečal se s kolegi poslanci iz Hrvaške in Slovenije, ki so mi poslali pismo.

Iskreno obžalujem in se opravičujem, da sem uporabil besede, ki so morda užalile vaše državljane in so bile razumljene kot neke vrste ozemeljske zahteve. Zagotavljam vam, da to ni bil niti moj namen niti ni to moje stališče o zadevi.

Pri moji omembi Istre in italijanske Dalmacije sem govoril o istrskih in dalmatinskih italijansko govorečih izgnancih, njihovih otrocih in vnukih, med katerimi jih je bilo veliko na slovesnosti.

Moja politična kariera ponuja številne dokaze o velikem prijateljstvu in spoštovanju, ki sem ju vedno negoval do prebivalcev Hrvaške in Slovenije.

Vse oblike totalitarizmov si zaslužijo odločno obsodbo, žrtve fažizma, nacizma in komunizma pa je treba obravnavati z enakim spoštovanjem (Antonio Tajani 13.2.2019)

Nedavni “faux pas” predsednika Evropskega parlamenta je odprl rano, ki je Italijani, Hrvati in Slovenci nismo nikoli ustrezno obravnavali in ozdravili. Druga svetovna vojna je bila tragična za vse. Nemci so se opravičili in nove generacije se zavedajo temnega dela v svoji zgodovini. Govorijo o tem in generacije se s tem podrobno seznanjajo v šolah. Obstajajo spomeniki in druga zgodovinska obeležja, ki nas opozarjajo, da nikoli več ne bomo stopili na takšno pot. Italijani žal niso sledili povsem enaki poti in tudi režimski del oblasti pod Titovo diktaturo se ni nikoli opravičil za množične uboje “nelojalnih” Slovencev, Hrvatov, Romov in drugih nedolžnih žrtev po vojni, v Sloveniji . Predsednik EP je bil ali pa ni bil seznanjen s perečim vprašanjem, ki je na tem področju še vedno odprta rana. Opravičil se je in bi moral odstopiti. Ta poteza bi lahko začela proces zdravljenja na obeh straneh in dala pozitiven signal Evropi, da ozdravi rane in odpre novo poglavje za ljudi. Najprej pa morajo uradniki in politiki sestopiti iz bruseljskega mehurčka.

Vir: Euportal