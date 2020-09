Sporazum EU – Kitajska o zaščiti evropskih geografskih označb

14.9.2020 – Evropska unija in Kitajska sta danes podpisali dvostranski sporazum, s katerim bosta pred posnemanjem in nezakonitim prisvajanjem zaščitili 100 evropskih geografskih označb na Kitajskem in 100 kitajskih geografskih označb v EU. Med zaščitenimi označbami je tudi slovenska geografska označba Vipavska dolina. Sporazum, ki je bil prvotno sklenjen novembra 2019, naj bi prinesel obojestranske trgovinske koristi ter povečal povpraševanje po visokokakovostnih proizvodih na obeh straneh. Na seznamu zaščitenih geografskih označb so številni evropski proizvodi, med drugim Cava, Champagne, Feta, Irish whiskey, Münchener Bier, Ouzo, Polska Wódka, Porto, Prosciutto di Parma in Queso Manchego. Kitajska je bila lani tretja namembna destinacija za agroživilske proizvode EU z vrednostjo izvoza v višini 14,5 milijarde evrov. Hkrati je tudi druga izvozna destinacija evropskih proizvodov z zaščiteno geografsko označbo. Trenutno je z registriranimi geografskimi označbami zaščitenih več kot 3300 evropskih kmetijskih proizvodov. V EU je poleg tega zaščitenih tudi okoli 1250 neevropskih imen, predvsem na podlagi dvostranskih sporazumov. Trg geografskih označb EU je vreden približno 74,8 milijarde evrov, skupaj pa predstavljajo 15,4 % vsega izvoza hrane in pijače EU. Sporazum morata zdaj potrditi še Evropski parlament in Svet. Veljati naj bi začel na začetku leta 2021, v štirih letih po tem pa naj bi zajel dodatnih 175 geografskih označb obeh strani. Več: tukaj

Vir: EC Press