Sporazum o varovanju meja

12.2.2018 – Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopoulos in albanski minister za notranje zadeve Fatmir Xhafaj sta parafirala osnutek dogovora o operativnem sodelovanju med Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo (Frontex) ter Albanijo. Ko bo začel veljati, bo sporazum Frontexu omogočil zagotavljanje pomoči pri upravljanju zunanjih meja EU in v primeru nenadnega navala migracijskih tokov hitro razporeditev ekip agencije na albanskem ozemlju. Več: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-742_en.htm

Vir: EC Press