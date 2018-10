Spremenjena pravila za avdiovizualne medije v EU

2.10.2018 – Evropski parlament je danes potrdil spremenjena pravila za avdiovizualne medije v Evropi. Nova pravila bodo kot del strategije za enotni digitalni trg utrla pot regulativnemu okolju za celotni avdiovizualni sektor, vključno s storitvami na zahtevo in platformami za izmenjavo videoposnetkov. Nova direktiva spodbuja evropska dela, saj jim zagotavlja 30-odstotni delež v katalogih na zahtevo. Ohranja tudi načelo države porekla kot temelja avdiovizualnih predpisov EU ter pojasnjujejo pravila za države članice v posameznih situacijah. Svet EU bo sprejel direktivo v prihodnjih tednih, do konca leta pa naj bi začela veljati. Države EU bodo imele po uradnem sprejetju akta na voljo 21 mesecev za prenos v nacionalno zakonodajo.Več: tukaj in tukaj

Vir: EC Press