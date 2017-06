19.6.2017 -Na šesti pristopni konferenci s Srbijo na ministrski ravni, ki je danes potekala v Luksemburgu, so se dogovorili da bi začeli pogajanja o poglavju 7 – Zakon o intelektualni lastnini in poglavju 29 – Carinska unija. Delegacijo Evropske unije je vodila ministrica za evropske zadeve in enakopravnost Malte Helene Dalli v imenu malteškega predsedovanja Svetu Evropske unije. Več : https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15cc6b5ab7072f8c