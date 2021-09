Srečanje Evropske unije in držav ASEANa

14.9.2021- Danes je potekalo spletno srečanje predstavnikov Evropske unije in Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN). V okviru srečanja so bili izpostavljeni odlični trgovinski in naložbeni odnosi med obema regijama ter podpora delovnemu programu za trgovino in naložbe v obdobju 2020–2021. Udeleženci so poudarili pomen stalne podpore EU gospodarski skupnosti ASEAN, ki poteka v obliki različnih programov in pobud v okviru programa ASEAN za podporo regionalnemu povezovanju (ARISE Plus) in regionalnega instrumenta za dialog EU-ASEAN (E-READI). Sopredsedujoča sestanku, izvršni podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis ter finančni in gospodarski minister Bruneja Dato Amin Liew Abdullah, sta se dogovorila, da si bosta obe strani prizadevali doseči napredek pri oblikovanju okvira za bodoči prostotrgovinski sporazum ASEAN-EU, pri tem pa ponovno izpostavila zavezanost odprtemu, svobodnemu, vključujočemu, preglednemu, nediskriminatornemu ter na pravilih temelječemu multilateralnemu trgovinskemu sistemu. Več: tukaj

Vir: EC Press