Sredstva za majhna in srednja podjetja

23.7.2020 – 64 zagonskim, malim ter srednje velikim podjetjem (SME) bo prek pilotnega programa Pospeševalec Evropskega sveta za inovacije (EIC) namenjeno več kot 307 milijonov evrov za dosego ciljev evropskega zelenega dogovora ter načrta okrevanja za Evropo. Prejemniki sredstev so projekti, ki ponujajo pionirske rešitve npr. v avtomobilski industriji, letalstvu in pomorstvu, pri naprednih materialih in tehnologijah interneta stvari. Več kot tretjino izbranih podjetij vodijo ženske, kar trikrat več kot ob prejšnjem izboru financiranja EIC. Ta rast je posledica poizkusnega ukrepa, cilj katerega je bil vključiti vsaj četrtino podjetij, ki jih vodijo ženske. Podjetja prihajajo iz številnih držav, med njimi je 17 držav članic, in to je geografsko najbolj razpršen projekt EIC. Poleg tega je 562 podjetij, ki tokrat zaradi proračunskih omejitev niso dobila financiranja, prejelo pečat odličnosti »zeleni dogovor«. Gre za priznanje pomembnosti njihovega predloga, ki naj bi podjetjem pomagalo, da bodo lažje pridobila podporo iz drugih virov financiranja. Več: tukaj

Vir: EC Press