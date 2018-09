Stanje v Uniji 2018

12.9. 2018 – Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji vas seznanja z odločitvami, stališči in mnenji, ki jih je danes sprejela Evropska komisija. Predsednikje v današnjem letnem(#SOTEU) pred evropskimi poslankami in poslanci v Strasbourgu predstavilin svojo, kako lahko Evropska unija nadaljuje izgradnjo ““, kar je bila tema njegovega lanskega govora. V luči čedalje bolj negotovih razmer v svetu je izpostavil potrebo po, da bo ta lahko prevzelain svojo usodo vzela v svoje roke.je, da smo, je izpostavil Juncker:“ Juncker je v govoru omenil tudiin, ki jih je danes predstavila Evropska komisija. Komisija si bo prizadevala za takojšnjo uresničitev teh predlogov, da bodo do vrha v romunskem Sibiuu in evropskih volitev maja 2019 prinesli pozitivne rezultate za ljudi.Več informacij o predsednikovem, vključno s, vsi predstavljeni predlogi in ostali dokumenti, so na voljo na tej povezavi