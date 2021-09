Stanje v Uniji

15.9.2021 – Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je imela danes v Evropskem parlamentu svoj drugi govor o stanju v Uniji. V govoru se je osredotočila na okrevanje Evrope po pandemiji in ukrepe, ki jih mora EU sprejeti za trajno okrevanje, ki bo koristilo vsem – od zdravstvene pripravljenosti, socialne dimenzije, vodilne vloge na tehnološkem področju in do evropske obrambne unije. Predsednica von der Leyen je opisala, kako lahko Evropa zagotovi trajno okrevanje, in sicer na način, da se pripravi na prihodnje zdravstvene krize s pomočjo organa HERA, pomaga svetu pri cepljenju in zagotovi gospodarsko okrevanje, ki bo trajnostno in v koristi vseh. Predsednica je poudarila pomen zavezanosti vrednotam in na dolžnost Evrope, da poskrbi za najbolj ranljive, zagovarja svobodo medijev, okrepi vladavino prava in opolnomoči mlade. Prav zato je predlagala naj bo leto 2022 evropsko leto mladih. Evropa bo v svetu še naprej delovala z mislijo na skupno dobro. Tako bo predsednica globalne partnerje še naprej spodbujala k ukrepanju na področju podnebnih sprememb. V luči dogajanj v Afganistanu je napovedala okrepljeno humanitarno pomoč ljudem v tej državi in izpostavila pomen oblikovanja evropskih obrambnih zmogljivosti. Več: Govor tukaj