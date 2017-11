Stopnja brezposelnosti v EU

2.11.2017-Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostata je stopnja brezposelnosti v območju evra septembra 2017 znašala 8,9 %, v celotni EU pa 7,5 %. Pred enim letom je brezposelnost v območju evra znašala 9,9 %, v celotni EU pa 8,4 %. Po ocenah Eurostata je bilo septembra 2017 v celotni EU brezposelnih 18,446 milijona oseb, od tega 14,513 milijona v območju evra. Septembra 2017 je bila najnižja stopnja brezposelnosti zabeležena na Češkem (2,7 %), v Nemčiji (3,6 %) in na Malti (4,1 %), najvišja pa v Grčiji (21,0 % julija 2017) in v Španiji (16,7 %). Na letni ravni se je stopnja brezposelnosti znižala v vseh državah, za katere so na voljo primerljivi podatki, razen v Litvi, kjer se je povečala, in na Finskem, kjer je ostala nespremenjena. Septembra 2017 je bilo v EU brezposelnih 3,735 milijona mladih (mlajših od 25 let), od tega 2,656 milijona v območju evra. Stopnja brezposelnosti med mladimi je bila v EU 16,6-odstotna, v območju evra pa 18,7-odstotna. V Sloveniji je stopnja brezposelnosti septembra letos znašala 6,4 %, medtem ko je mesec poprej znašala 6,5 %, septembra 2016 pa 7,8 %. Septembra 2017 je bilo v Sloveniji brez dela 5,8 % moških in 7,2 % žensk.

Vir: Eurostat