2.12.2019 – Obe žrtvi, ki sta bili ubiti v terorističnem napadu blizu londonskega mostu, sta študenta, ki sta diplomirala na univerzi v Cambridgeu, je v nedeljo sporočila londonska metropolitanska policija. 23-letni Saskia Jones in 25-letni Jack Merritt sta bila vpletena v mrežo akademikov in organizacij kazenskega pravosodja “Learning Together”, ki je gostila dogodek v Fishmongerjevi dvorani, kjer se je napad v petek začel. Dogodek se je pred splošnimi volitvami 12. decembra spremenil v politični nogomet. Oba glavna voditelja stranke sta prejšnje vlade obtožila neuspeha v pravosodnem sistemu. Britanski premier Boris Johnson, ki je v zadnji konzervativni vladi opravljal funkcijo zunanjega sekretarja, je v nedeljo dejal, da je “odvratno”, da je bil napadalec Khan predčasno izpuščen, potem ko je bil obsojen zaradi terorističnih dejanj. “Obžalujem dejstvo, da je bil na prostosti.” Ko je vodja laburista Jeremyja Corbyna v nedeljo vprašal, ali se mu zdi, da bi obsojeni teroristi morali odslužiti polno kazen, je dejal, da “ni nujno” in “odvisno je od okoliščin.” V politični oddaji Sky Sophy Ridge je dejal, da je potrebna preiskava: “…kako naše zaporniške službe delujejo in odločilno, kaj se zgodi, ko so izpuščeni iz zapora”, pri čemer je opozoril, da nobena nadzorna služba ni bila vključena v nadzor nad “tovrstnimi osebami”. Corbyn je dodal, da bi moral biti zapor kraj kjer , kjer poteka rehabilitacija”, in, da je potrebno “pravilno financirati zaporniško službo. Več:tukaj

Vir:CNN