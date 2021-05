20.4.2021 – V prostorih Instituta informacijskih znanosti Maribor (IZUM) bodo danes zagnali superračunalnik Vega, največji superračunalnik v Sloveniji in prvi dobavljeni V prostorih Instituta informacijskih znanosti Maribor (IZUM) bodo danes zagnali superračunalnik Vega, največji superračunalnik v Sloveniji in prvi dobavljesuperračunalnik v okviru podjetja EuroHPC. Vega je del projekta, vrednega milijardo evrov, ki je Slovenijo umestil na zemljevid evropskega superračunalniškega ekosistema. Projekt Vega je skupna naložba v višini 17,2 milijona EUR. Sofinancirajo ga Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter skupno podjetje EuroHPC. Superračunalnik Vega bo slovenskim in evropskim znanstvenikom omogočil sodelovanje v velikih mednarodnih raziskovalnih projektih ter dodatno pospešil razvoj znanosti in gospodarstva. Gre za izjemno pomembno naložbo za vzhodnoslovensko regijo, celotno Slovenijo in Evropo. Več: tukaj

Vir: EC Press